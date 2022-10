De Paola: “Inter, problema evidente tra Inzaghi e spogliatoio: mi sembra che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così della crisi dell'Inter: "C’è un problema evidente tra Inzaghi e lo spogliatoio, nonostante le dichiarazioni di rito anche di Marotta ma c’è qualcosa che non va. Mi sembra che Inzaghi non sia ascoltato dai suoi giocatori, li vedo perplessi ogni volta che vengono richiamati. Spesso si vedono prestazioni disastrose come quella di Barella, l’equilibrio nello spogliatoio non c’è più e manca il feeling tra allenatore e giocatori. In questo deve intervenire la società, per Inzaghi è difficile imporsi in un ambiente che ha vinto lo Scudetto due anni fa".