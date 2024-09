Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha analizzato il derby vinto dal Milan che ha battuto un'Inter irriconoscibile. "La prima indicazione è che il Milan è tornato. Il Milan c’è, non è stata una vittoria casuale ma si è visto completamente un altro Milan, ribaltato in fase offensiva e difensiva seguendo le indicazioni di Fonseca. Con questa vittoria si candida per la vittoria dello scudetto, benissimo quello che è successo sperando che le vecchie amnesie siano un ricordo del passato".