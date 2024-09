"Il Milan ha meritato il derby ben prima di vincerlo, e questa è innanzitutto una sentenza di assoluzione per Paulo Fonseca. Nel momento di massimo pericolo il tecnico portoghese ha scelto per uscirne la via più ambiziosa (when in trouble, go big ),un 4-2-4 nel quale sacrificio e applicazione collettiva hanno impedito all’Inter di trovare gli spazi per controbattere. Si lamenta spesso l’assenza di un leader nella squadra rossonera"