De Paola: “Inter, voglia matta dello scherzetto. Sarebbe vendetta”

“Un derby che si giocherà con grande vigore. Da una parte c’è una voglia matta di fare questo scherzetto, dall’altra parte non si può concedere questa soddisfazione che verrà ricordata per i prossimi anni. È una sfida che si giocherà più sul piano emotivo che sportivo, sarà una sfida delicata e in qualsiasi modo farà o si parlerà di festa o di pericolo scampato. Per tutto l’ambiente Inter è un’ossessione, un po’ per vendetta per lo Scudetto di due anni fa, un po’ perché non c’è mai stata una sorta di 5 maggio al contrario, potrebbe essere una soddisfazione per lenire tante cicatrici del passato”.