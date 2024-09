Quanto può essere importante aver ritrovato Lautaro per l’Inter?

“Ha fatto parecchio la differenza, ma quel 3-2 con l’Udinese ti lascia perplessità perché sembra essere tornata la caratteristica negativa di qualche anno fa, ovvero dei blackout. In alcuni momenti sembra trascinante e pazzesca, poi improvvisamente ha blackout in fase difensiva. Delle quattro squadre in questo momento il Napoli e la Juve sono in crescita, il Milan deve avere continuità di rendimento e l’Inter sembra fagocitata di questi alti e bassi. Benissimo in Champions, così cosi in campionato e va ritrovato un equilibrio. Sembra quasi che lo scudetto abbia tolto qualcosa a livello di gestione della partita. Le milanesi mi sembrano leggermente in difficoltà, mentre Juve e Napoli sono in crescita”.