De Paola: “Lazio, gol con un giocatore dell’Inter a terra: mi convince poco”

A TMW Radio durante l’Editoriale, il direttore Paolo De Paola ha parlato così della sfida di sabato tra Lazio e Inter

A TMW Radio durante l’Editoriale, il direttore Paolo De Paola ha parlato così della sfida di sabato tra Lazio e Inter: “Senza togliere nulla alla legittimità della vittoria della Lazio, ma i biancocelesti hanno sviluppato un gol in una posizione di vantaggio perché c’era un uomo dell’Inter a terra. Questo a me convince poco, nel momento in cui l’azione si sviluppa lontano dall’uomo a terra è un conto, ma non mi piace che sia fatto nella stessa zona di campo mentre un altro calciatore è giù. La Lazio ha sfruttato una situazione che il regolamento consente, ma andando sul luogo del delitto”.