De Paola: “Finale meravigliosa. Messi? Il migliore del mondo e del Mondiale è Mbappé”

“È stata una delle finali più belle che abbia mai visto, una partita meravigliosa. Il miglior giocatore al Mondo e del Mondiale è Mbappé, non Messi con buona pace di molti. Messi ha costruito una favola meravigliosa, un qualcosa di straordinario. Questo però non deve condizionare il giudizio, perché Mbappé è un’ira di dio, è semplicemente inarrestabile. Nei giudizi non bisogna però sbagliare, anche la decisione di non premiarlo come miglior giocatore è sbagliata. Messi però meritava questa chiusura. Scaloni poi ha riagguantato un qualcosa che aveva buttato. Il cambio di Di Maria non si è capito, permetteva di allungare la squadra e invece la sua uscita ha rimesso in partita la Francia.”