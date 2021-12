De Paola: “Mourinho da solo non ce la può fare. Mi ha deluso quando…”

Il giornalista intervistato da Tmw ha parlato della Roma e del lavoro del tecnico portoghese coi giallorossi

“La Roma ha nascosto la palla del mercato per affidare tutta la responsabilità a Mourinho, che da solo ovviamente non ce la può fare. Il povero Fonseca è stato giudicato male, ma aveva 8 punti in più. Cosa sta facendo in più Mourinho? Non sto vedendo un grande lavoro e sono sorpreso. Mi ha deluso quando ha bocciato tutti i non titolari e credo che sia molto più adatto quando allena i grandi giocatori. E poi la difesa, un suo punto di forza, fa acqua da tutte le parti. Nonostante ciò, la piazza è ancora benevola con lui”.