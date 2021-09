De Paola: “Napoli-Juve partita delle papere. Szczesny deve fermarsi”

Le parole del giornalista a proposito del match di sabato e del momento di forma del portiere bianconero

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, ospite dell'editoriale di TMW Radio, è tornato su Napoli-Juve di sabato. Queste le sue considerazioni: "Si può celebrare Spalletti, un allenatore che io ammiro. Ma è stata la partita delle papere. Szczęsny? Deve fermarsi, ma non perché va messo in punizione. Ha bisogno di una pausa di riflessione, in questo momento ha smarrito le sue doti e deve ritrovarle. Non è una distrazione, non più. Serve l'aiuto di un mental coach, che sa entrare nella testa di un giocatore e spiegare bene il motivo di questi svarioni del portiere. È una questione di responsabilità, dopo gli addii di Buffon e Ronaldo? Stanno succedendo cose clamorose alla Juventus, che era sotto organico ma non ha un gioco. La squadra vista a Napoli era impaurita".