Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha commentato così le parole di Carlo Ancelotti sul Mondiale per Club: “La politica calcistica sta cambiando, ha rialzato la testa anche chi ha proposto la Superlega. Attenzione al vento nuovo che c’è in Europa che può influenzare anche il calcio. Vediamo anche quanto successo in Spagna, si vuole pensare più all’aspetto commerciale e all’aspetto popolare.