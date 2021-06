De Paola: “Inzaghi scelta al ribasso. Donnarumma? Spero non trovi squadra”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha commentato così il mercato degli allenatori

"Quello che sta avvenendo su tutte le panchine è un ridimensionamento del mondo del calcio. In altre stagione, a questo punto, parlavamo di grandi trasferimenti, invece adesso si parla solo di allenatori, che sono fumo agli occhi per i tifosi. Allegri, Inzaghi, Sarri: sono tutte scelte a ribasso per non far sforzi sui calciatori".