De Paola: “Scudetto? Il Napoli a gennaio affronta Inter, Juve e Roma. Scenario cambiato per…”

"Lo scenario è fortemente cambiato. Ha la miglior difesa del campionato e vincesse col Verona prenderebbe il terzo posto clamorosamente. Vediamo a gennaio il Napoli poi, che affronterà in dieci giorni Inter, Juve e Roma. Nella Juve torneranno anche degli elementi importanti. Per ora incidono la figuraccia in Champions e una continuità che ancora non c'è. Se queste cose cambieranno staremo qui a registrarle".