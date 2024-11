Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola commenta la sconfitta dell'Italia contro la Francia in Nations League: "Innanzitutto sono sorpreso dalle dichiarazioni di Spalletti e di alcuni giocatori. Vorrei ricordare al CT e ai nazionali che questa squadra esce da un mortificante Europeo e da una terrificante mancata qualificazione ai Mondiali. Qui invece si esalta la prestazione in una sconfitta con una Francia non eccezionale. La comunicazione di alcuni giocatori è stata semplicemente sbagliata. Non possiamo passare per quelli che si accontentano del secondo posto, perché sarebbe tradire i principi della storia della Nazionale. Io adoro Spalletti, ma togliesse i panni dell’asceta e pensasse di più al suo lavoro. A me interessa poco delle regole che stabilisce nello spogliatoio; a me interessa che faccia vincere l’Italia e che inculchi una mentalità vincente”.