Apprensione in casa Inter per le condizioni di Calhanoglu. Il centrocampista turco si è fermato con la nazionale per lo stesso problema muscolare, anche se i primi esami hanno evidenziato un problema di lieve entità. Inzaghi spera di riaverlo il prima possibile e di non doverci rinunciare per le prossime sfide, come accaduto solo qualche settimana fa.