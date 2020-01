Mercato Inter, De Paul: “Qualche chiamata è arrivata, ma per quello c’è il mio agente. Io…”

Al termine di Udinese-Sassuolo, Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore, accostato all’Inter, parla anche del suo futuro: “Non sono stati mesi facili, ma questo è il calcio. una volta sei il migliore e un’altra non servi a niente. Le voci di mercato? Io sono contento perché sto dimostrando che io sono concentrato su quello che faccio in campo, è la mia maniera per risolvere le cose. Se ha squillato il cellulare? Sì, anche in vacanza qualche cosa è arrivata, però per quello c’è il procuratore. Io non posso fare niente, non mi serve stare lì a pensare. Quando sono iniziate queste voci due anni fa ero più attento, adesso no perché so come funziona“.

(Sky Sport)