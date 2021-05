De Paul a Milano per l’Inter? L’Udinese precisa: “Si è recato lì per…”

L'Udinese fa chiarezza sulla presenza a Milano del centrocampista argentino Rodrigo De Paul con un comunicato apparso sul sito

Dopo la notizia di Rodrigo De Paul a Milano, ospite nel ristorante del vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti , l'Udinese ha pubblicato sul sito ufficiale un comunicato per fare chiarezza. Gli scatti pubblicati sul profilo ufficiali Instagram del Botinero hanno, infatti, scatenato il tam tam mediatico con le voci che lo accostano al club nerazzurro.

"Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche" si legge nella nota.