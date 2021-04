De Paul, l’Inter vuole evitare un Tonali bis: la formula per convincere l’Udinese

Il centrocampista argentino si è promesso ai nerazzurri, ma non è ancora stato possibile avanzare un'offerta

Rodrigo De Paul rimane il grande obiettivo dell'Inter per il centrocampo: l'argentino dell'Udinese si sta confermando anche in questa stagione ad alti livelli, e il suo nome ha convinto da tempo sia Conte che la dirigenza nerazzurra. Nonostante un apprezzamento reciproco, una trattativa vera e propria non è mai partita, sia per le richieste elevate del club friulano (40 milioni di euro) che per le difficoltà economiche interiste.