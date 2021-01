De Paul: “Importante non prendere gol. L’Inter lotterà fino alla fine per lo Scudetto: attaccanti…”

De Paul ha analizzato il pareggio a reti inviolate tra l’Udinese e l’Inter ai microfoni di Sky Sport nell’ultimo turno del girone d’andata di Serie A: “Questo punto ci dà tanto. Magari in un altro momento potevamo rischiare un po’ di più. Abbiamo capito che quando lottiamo per la salvezza dobbiamo giocare così. Sono molto contento. È molto importante tenere la porta chiusa, soprattutto contro squadre come questa per la fiducia della nostra difesa. Abbiamo giocato contro una squadra lotterà per lo scudetto fino alla fine per il campionato e ha i migliori attaccanti al mondo. Siamo stati molti concentrati, che era la cosa che ci mancava“.