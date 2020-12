De Paul, affare complicato: no al prestito senza obbligo di riscatto, l’Inter offre Vecino

Tra i nomi accostati all’Inter per rinforzare il centrocampo c’è anche Rodrigo De Paul: l’argentino piace molto sia alla dirigenza nerazzurra che ad Antonio Conte, ma convincere l’Udinese a privarsene già a gennaio non sarà facile. Secondo il Corriere dello Sport, i vertici interisti sarebbero pronti a inserire nella trattativa anche Matias Vecino:

“Arrivare al ventiseienne di Saradì però è una mission impossibile perché l’Udinese chiede tanti soldi (oltre 30 milioni) e non ha voglia di perderlo a gennaio. In più c’è la formula con la quale l’Inter può imbastire l’operazione ovvero il prestito di 18 mesi con riscatto condizionato al verificarsi di una condizione anche banale. Niente obbligo di riscatto perché i conti del club non lo consentono. L’unico modo è andare incontro alle richieste economiche dei Pozzo e dilazionare il pagamento in più anni. Si tratta comunque di un affare complicatissimo“.