de Roon: “Sorpreso da Kulusevski, 44 milioni sono tanti. Atalanta da Scudetto? Inter e Juve…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell’Atalanta Marten de Roon ha parlato delle velleità Champions dell’Atalanta:

“Juventus e Inter sono di un altro livello, con le altre ce la giocheremo: peccato aver perso qualche punto all’inizio, penso alle partite contro Torino, Cagliari e Samp che hanno creato questo distacco con Lazio e Roma, ma la stagione è ancora lunga. E noi ci siamo”.

SORPRESO DA KULUSEVSKI – “In parte, sì. Ha mostrato un potenziale che finora, forse, non sapeva nemmeno di avere. Per un giovane non c’è cosa migliore che giocare con continuità: solo così si può migliorare. E penso pure a Pessina. In ogni caso, 44 milioni sono tanti: il “Pres” sarà contento…”