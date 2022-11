Atalanta, per De Roon niente Inter ma Mondiale salvo. Domani non sarà convocato

Il centrocampista dell'Atalanta non ci sarà domani per la sfida contro l'Inter a Bergamo, ma riuscirà a partecipare ai Mondiali

Assenza importante per l'Atalanta di Gasperini per la sfida di domani alle 12.30 contro l'Inter. Il tecnico degli orobici dovrà fare a meno di De Roon:

"Niente Inter ma Mondiale salvo. Questo il responso dell’ultimo esame cui si è sottoposto Marten de Roon dopo lo stop di Lecce. Si tratta solo di un risentimento alla coscia già infortunata, quindi non sarà convocato per la sfida di domani contro la squadra di Inzaghi ma risponderà alla chiamata dell’Olanda per il Qatar. Ieri a Zingonia, sempre a parte anche Muriel e Zappacosta. Dopo il turnover di Lecce, Gasperini tornerà ad affidarsi ai veterani. Potrebbero essere 9 le novità rispetto a mercoledì", riporta La Gazzetta dello Sport.