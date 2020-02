De Rosa: “Eriksen è un giocatore che darà diverse alternative a Conte. Con lui l’Inter può…”

Presente negli studi di Sky Sport 24, Geri De Rosa ha parlato di quello che potrà portare Eriksen nell’Inter di Antonio Conte. Questo il commento del giornalista: “Quello che abbiamo visto a Udine era un copia ancora lontana dalla realtà ma è normale, quest’anno ha giocato poco. È entrato in un’Inter non molto equilibrata per via delle assenze, quindi ci sono tante giustificazioni. È un giocatore che darà diverse alternative a Conte, con lui l’Inter può cambiare anche un po’ faccia che è stato il difetto dei nerazzurri in questa stagione. Con Eriksen in campo anche durante la stessa partita, l’Inter può cambiare più volte faccia e questa imprevedibilità può essere il segreto per il ritorno alla continuità della squadra nerazzurra“.

(Sky Sport)