De Rossi: “Nainggolan? Bagaglio tecnico superiore, inutile raccontarsele”

Intervenuto in conferenza stampa, Daniele De Rossi, tecnico della SPAL, ha parlato così di Radja Nainggolan e del suo debutto contro il Bari: "Volevo metterlo a fine primo tempo per non sprecare uno slot: ma poi ho pensato che sarebbe stato bello che la gente lo vedesse entrare nel centrocampo per riaccendere lo stadio e l'entusiasmo.