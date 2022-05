De Rossi: “Ci aspettavamo altro epilogo. Non allenerò più la Roma Primavera”

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato a Sportitalia dopo il ko in finale contro l’Inter

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato a Sportitalia dopo il ko in finale contro l’Inter: “Onestamente ci aspettavamo un altro epilogo. Meritavano tutte e due le squadre, pensavamo di aver fatto una grande stagione, non siamo riusciti a farla nostra oggi. Una stagione ottima che poteva diventare strepitosa. La Roma per la squadra Primavera ha un altro progetto, per me non c’è alcun problema con la Roma, staremo ancora insieme. Io mi metterò a disposizione, vediamo cosa mi proporrà la Roma, non per la squadra Primavera ecco”.