De Rossi: “Scudetto? Potrebbe spuntarla l’Atalanta. Su Mourinho dico…”

Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma, ha parlato così della corsa scudetto e del lavoro di José Mourinho

Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma, sarà premiato stasera al Gran Galà Gazzetta Awards. Ecco le sue parole a TMW sulla corsa scudetto e su José Mourinho: "Il tifoso non deve aspettarsi nulla. Allo stadio ci vado poco perché sono introverso e non passerei inosservato. Mi attendo un processo lungo qualche anno, che riporterà la Roma in alto, grazie alle persone giuste. Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Mou, così come da Guardiola, Simeone, Klopp e Ancelotti, che sono tutti allenatori con cui qualsiasi giocatore vorrebbe passare del tempo, per rubare un pizzico di carisma. Per vincere servono persone che conoscono la parola vincere. Di sicuro non è la persona sbagliata”.