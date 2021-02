De Rossi: “Spalletti? Non ha mai avuto l’occasione di allenare una big. Non è Guardiola ma…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Daniele De Rossi ha parlato così del rapporto con Luciano Spalletti:

“Quando è arrivato la seconda volta a Roma, ho trovato un allenatore fortissimo, non è peggiorato. Per me è uno degli allenatori più forti che ho avuto, con lui ho avuto ottimo rapporto: non è facilissimo avere un rapporto buono con lui, è uno diretto, a volte è troppo diretto però è uno che a livello di campo e idee è molto forte: mi dispiace che non abbia avuto un palcoscenico giusto. Non lo paragono a Guardiola ma non ha avuto l’occasione di una big, forse ce l’avrà in futuro, lo spero”.