De Siervo: “Diritti tv da 3 a 5 anni? Attrarrà nuovi investitori per la Serie A”

Come Serie A siete preoccupati per la valorizzazione dei diritti?

Assolutamente si. Già tre anni fa, per primi, abbiamo lanciato il grido d’allarme con la campagna “#Stopiracy - La pirateria uccide il calcio”. Se non riusciamo a intervenire seriamente il nostro futuro e quello dell’intera industria audiovisiva rischia di essere seriamente compromesso Non è che ormai la lotta alla pirateria arriva troppo tardi? Non è mai troppo tardi. Questa è una dura partita tra “guardie e ladri”, in cui le forze dell’ordine, soprattutto Guardia di Finanza e Polizia, in questi anni hanno dimostrato che le istituzioni hanno intrapreso la strada giusta. Noi non ci fermeremo e daremo il nostro contributo.