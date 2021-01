Diritti tv Serie A, niente offerte da Amazon. De Siervo: “Non era giusto che i tifosi…”

“Diritti tv? Non è successo nulla che non avessi previsto, sapevamo che Amazon aveva chiesto un pacchetto sul modello del campionato inglese, che avrebbe stravolto la nostra strategia“. Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, in conferenza stampa al termine dell’assemblea dei club, confermando che il colosso di Jeff Bezos non ha presentato offerte per i diritti tv del campionato 2021/24. “Abbiamo ritenuto di non dover modificare il nostro approccio al mercato: se è vero che è cool lavorare con certi operatori, non e’ giusto che i tifosi debbano abbonarsi a una piattaforma in più per poche giornate”.