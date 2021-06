De Siervo: “10 orari diversi? Si può fare, rivale è Netflix. Vogliamo tempo libero della gente”

L'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo: "Il campionato spezzatino? Nulla e' scontato, si decidera' in Assemblea"

"Stiamo ragionando per valutare se sia o meno il caso di passare da otto a dieci slot televisivi". Lo ha detto l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a 'La Politica nel Pallone', su Gr Parlamento. "E' un passaggio gia' fatto dai colleghi spagnoli con la Liga anni fa - ha spiegato De Siervo - Il nostro concorrente, prima ancora di un altro sport, e' ad esempio Netflix. Il tentativo della Lega e' di coprire gli stessi slot con delle partite in successione, per consentire a chiunque, ai tifosi veri, di seguire i vari tagli editoriali che la nostra media company puo' offrire".

"Non si cerca, come raccontato, un aspetto economico esasperato, si e' voluto aiutare in primis le squadre che gareggiano in Champions League, per cui chi giochera' martedi' o mercoledi', giochera' al sabato, cosicche' tutte le nostre quattro squadre avranno la chance di andare avanti. Ma e' anche un modo per dare piena dignita' alle squadre, meno blasonate, che non devono dividere l'audience con squadra piu' importanti. Tutto cio' aiuta a raggiungere l'obiettivo vero: conquistare il tempo libero delle persone. Quando sara' approvato il campionato spezzatino? Nulla e' scontato, si decidera' in Assemblea, forse nei prossimi dieci giorni".