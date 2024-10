Intervistato da Calcio e Finanza, Luigi De Siervo , amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato della pirateria nel calcio e come combatterla. "L’eterna battaglia tra guardie e ladri vive di mosse e contromosse. I timori per le attività lecite sono un falso problema perché chi si muove nella legalità non ha nulla da temere. E così devono fare le piattaforme e i motori di ricerca, non possiamo pensare che in occasione di ogni partita si trovino facilmente online indirizzi per vedere illegalmente gli incontri. Gli ultimi sviluppi della piattaforma Piracy Shield ci confortano poiché consentiranno alle Forze dell’ordine di individuare il singolo utente e, soprattutto, di sanzionarlo per il reato che commette a danno di tutto il sistema".

«Il mercato dei diritti tv del calcio sta affrontando un momento generalizzato di saturazione e razionalizzazione a livello internazionale. Ne sono prova il fatto che la Premier League, per mantenere i propri valori, abbia dovuto offrire il 20% in più di partite, o le difficoltà riscontrate perfino dalla FIFA per la vendita del Mondiale per Club della prossima estate. Restiamo positivi perché nel lungo periodo potranno entrare sul mercato altri attori e nuove tecnologie. Siamo ormai in un’epoca in cui gli scenari mutano di continuo, per cui come Lega Serie A abbiamo iniziato un processo di internalizzazione di determinate competenze per iniziare a studiare nuove opportunità che possano catturare l’attenzione delle future generazioni di tifosi».