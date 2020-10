De Vrij: “Curioso di capire come lavora de Boer. Anche lui è stato difensore centrale e…”

Dopo l’addio di Ronald Koeman, la Federazione olandese ha deciso di ripartire da Frank de Boer. Anche se l’esordio è stato amaro (sconfitta per 1-0 contro il Messico, ndr) per l’ex allenatore dell’Inter, Stefan de Vrij è “curioso” di capire come lavora il nuovo c.t.. “Ho dovuto saltare alcune partite internazionali a causa di infortuni, ma questo non toglie che sono orgoglioso ogni volta che mi vado lì. Ora sono curioso di Frank de Boer, di come lavora e allena. Anche lui è stato un difensore centrale, proprio come lo era Koeman. Impari qualcosa da ogni allenatore, quindi non sarà diverso sotto De Boer“, ha detto il nerazzurro dal ritiro della nazionale.

(vi.nl)