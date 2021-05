De Vrij: “Per la difesa è un piacere lavorare insieme. Atalanta? Non abbiamo ancora…”

Le parole del difensore nerazzurro ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria del Crotone. Tanta soddisfazione e consapevolezza per il percorso fatto. E naturalmente anche un po' di stanchezza.

"Penso sia stato lo step di quest'anno, mantenere la pazienza e non diventare nervosi. Avere pazienza e sapere che prima o poi arriva il gol. Siamo riusciti a portare a casa una vittoria importante. SDB? Penso che per noi è un piacere lavorare insieme, crescere insieme. Sono anni che ci conosciamo e giochiamo insieme, parliamo tanto in campo e penso che siamo migliorati tanto. Sono contento per il mio percorso, ma c'è ancora strada da fare. Il percorso non finisce mai. Importante è crescere. Penso che abbiamo gestito bene, non abbiamo sentito la pressione di essere primi. Ci siamo concentrati sul lavoro, sul campo e su quello che dobbiamo fare nelle partite. Penso che questa sia una crescita importante che ha fatto questa squadra. Atalanta? Non ne abbiamo ancora parlato", ha dichiarato Stefan de Vrij a Inter TV.