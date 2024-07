Le pagelle de La Gazzetta dello Sport in merito ai quattro giocatori dell'Inter scesi in campo ieri nei due quarti di finale di Euro 2024

Ieri sono scesi in campo 4 giocatori dell'Inter nei due quarti di finale che hanno visto trionfare Olanda e Inghilterra. Voto 7, secondo La Gazzetta dello Sport, per De Vrij , autore del gol del momentaneo 1-1 dell'Olanda contro la Turchia: "Non segnava con l'Olanda da 9 anni. Ha scelto il giorno giusto. Per festeggiare suonerà Einaudi al pianoforte", commenta la Rosea.

Stesso voto per Dumfries, autore del passaggio vincente per l'autogol di Muldur che ha portato al 2-1 Orange. "Il tackle all'ultimo secondo vale il voto alto. Spina nel fianco", aggiunge La Gazzetta. Voto 5,5, invece, per Calhanoglu: "Il solito ragionatore. Calcia le punizioni, si fa vedere ma non basta". Nell'altra partita, voto 6 per Sommer: "Sul gol non può arrivare: lui è coperto e la palla angolatissima. Nessun miracolo sui rigori"