De Vrij e Dzeko, cambia il piano dell’Inter. Futuro deciso per altri 3 giocatori in scadenza

L'Inter dovrà decidere cosa fare anche per quanto riguarda i giocatori in scadenza di contratto. Tra i 5 giocatori che potrebbero lasciare l'Inter a parametro zero, solo due stanno parlando con l'Inter di una possibile permanenza. Per gli altri 3 il futuro sembra ormai deciso.

"Solo per due di questi l’Inter ha avviato trattative concrete di rinnovo: Dzeko e De Vrij. Ma oggi le chance di permanenza per il difensore sono ridotte: ha perso il posto da titolare, ma ha uno stipendio da big, 4,5 milioni. Non più sostenibile per la casse nerazzurre. E infatti Marotta e Ausilio hanno in testa un accordo a cifre assai più contenute: le parti sono ferme, De Vrij stesso si sta guardando intorno. Come pure sta facendo Dzeko. Tra gli altri, Gagliardini è destinato all’addio e lo stesso accadrà con Handanovic, ormai riserva alle spalle di Onana. Assai complicato, poi, pensare che arrivi il rinnovo di D’Ambrosio", riporta La Gazzetta dello Sport.