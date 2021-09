De Vrij: “Non possiamo essere contenti. Tutto aperto, ma dobbiamo iniziare a vincere”

Nel post partita, intervistato da Mediaset, ha analizzato la gara tra Shakhtar e Inter il difensore nerazzurro De Vrij

L'Inter non va oltre lo 0-0 in Champions League in casa dello Shakhtar . Nel post partita, intervistato da Mediaset, ha analizzato la gara il difensore nerazzurro De Vrij:

"Non possiamo essere contenti del risultato, siamo venuti qua per vincere e non ci siamo riusciti. Loro hanno giocato bene, entrambi abbiamo avuto occasioni. Il pareggio penso sia giusto vista la partita, ma non siamo contenti. Abbiamo fatto fatica a prenderli e sono usciti spesso dalla nostra pressione. Hanno giocato molto bene, non era facile. Bisogna analizzare la partita e andare avanti. Pensavo il mio colpo di testa entrasse, ma l'ha salvato. Sarebbe stato bello vincere qua, non ci siamo riusciti. Tutto ancora aperto, ora dobbiamo cominciare a vincere in Champions League.