De Vrij: “Sapevamo sarebbe stata tosta, ma ci abbiamo creduto fino all’ultimo”

A Sky Sport, il difensore dell’Inter Stefan de Vrij ha parlato così dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus: “Grandissima soddisfazione, siamo rimasti in campo tantissimo a festeggiare, c’è soddisfazione. C’è stato tanto spirito, ci abbiamo creduto fino all’ultimo, sapevamo che sarebbe stata tosta. Abbiamo rimontato con due gol, non era facile ma ci siamo rialzati e abbiamo ripreso la gara in mano”.