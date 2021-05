Olanda, la lista dei 26 di De Boer: c’è il difensore dell’Inter De Boer

Il tecnico degli Orange ha diramato la lista dei giocatori che parteciperanno al prossimo Europeo, presente il difensore dell'Inter

Non fa invece parte della rosa dei 26 il giovane Sven Botman, autore di un'ottima stagione con i colori del Lilla, non fa parte della lista.

I 26 si incontreranno venerdì a Zeist, un giorno prima di volare a Faro in Portogallo dove faranno uno stage e affronteranno la Scozia in un'amichevole (2 giugno). Torneranno in Olanda in vista di una seconda partita di preparazione contro la Georgia il 6 giugno a Enschede.