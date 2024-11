Un vero e proprio muro insuperabile per il Lipsia. Palloni alti, anticipi, leadership: Stefan de Vrij si è reso protagonista di un'altra prestazione impeccabile, confermandosi ancora una volta l'uomo in più della difesa dell'Inter. Complice l'infortunio di Acerbi, l'olandese si è ripreso una magia da titolare, dimostrando di essere un elemento quanto mai affidabile. La Gazzetta dello Sport evidenzia i suoi numeri: "Sei palloni recuperati, 47 passaggi positivi, 63 palloni toccati, tre intercetti e una scivolata a centro area per sradicare la sfera dal destro di Benjamin Sesko, già caricato a molla. Un intervento provvidenziale".

Un rendimento che sta facendo riflettere la dirigenza nerazzurra: "De Vrij è diventato l'uomo in più della difesa. Ha sostituito Acerbi in più di un'occasione e si è sempre distinto: 13 presenze e un gol. In Champions ha giocato dall'inizio quattro partite su cinque e ha preso parte alla costruzione del muro più resistente d'Europa: zero gol subiti. Soltanto l'Inter non ha ancora incassato un gol. L'olandese è stato uno dei più positivi. In Champions è quinto per tiri bloccati (6) e tra i primi dieci per duelli aerei vinti (9)".