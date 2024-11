Stefan de Vrij ha messo in campo un'ottima prestazione contro il Lipsia. Ecco le sue parole a Inter TV: "Partita importante e intensa con un'ottima prestazione e un ottimo risultato. Se ci saremmo immaginati di arrivare qui a questo punto della Champions? Penso che non abbiamo guardato troppo avanti, ma una partita alla volta. Solo così si possono fare risultati importanti come stiamo facendo in Champions".