Giornata importante per Stefan de Vrij: il difensore dell’Inter è tornato a indossare la maglia dell’Olanda a due anni dall’ultima volta. Il centrale oranje ha espresso tutta la sua gioia sui propri profili social, nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Messico: “Deluso per il risultato, ma felice di indossare nuovamente questa maglia dopo 2 anni“.