Inter, De Vrij: “Partita tosta, potevamo sia vincere che perdere. Un peccato”

Le parole del centrale: "E' stata una partita tosta anche per merito loro, hanno giocato molto bene: riuscivano ad uscire dalla nostra pressione"

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Stefan De Vrij, centrale nerazzurro, ha commentato così il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk: "E' stata una partita tosta anche per merito loro, hanno giocato molto bene: riuscivano ad uscire dalla nostra pressione, potevamo fare meglio. Siamo dispiaciuti, volevamo vincere: potevamo anche perdere, almeno non abbiamo perso. Dobbiamo analizzarla bene, imparare, andare avanti e concentrarci sulla prossima partita. Sarebbe stato bello fare gol e vincere: è un peccato non aver vinto".