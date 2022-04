Inter, De Vrij vince la battaglia contro i suoi ex agenti. Risarcimento da 4,75 milioni di euro

Dopo una lunga battaglia legale, a spuntarla è il difensore dell'Inter Stefan De Vrij. L'olandese dovrà ricevere un risarcimento da 4,75 milioni

"Il nazionale olandese ha accusato l'agenzia SEG di averlo svantaggiato durante il suo trasferimento dalla Lazio all'Inter nell'estate del 2018. SEG avrebbe anche rappresentato gli interessi dell'Inter durante le trattative salariali all'insaputa di De Vrij. Per questo l'agenzia avrebbe ricevuto dall'Inter una commissione di 7,5 milioni di euro. Dopo che l'ex giocatore del Feyenoord se ne è accorto, ha rotto con la SEG e inizialmente ha chiesto un risarcimento di circa dieci milioni di euro. Dovrebbe essere un risarcimento per il salario perso di De Vrij. L'Inter avrebbe voluto offrirgli uno stipendio più alto degli ultimi 37,5 milioni di euro lordi per cinque anni", riporta Voetbal International.