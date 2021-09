De Vrij: “Importante fare risultato qui. Partita tosta, vogliamo continuare a fare gol”

Il difensore dell'Inter, intervistato da Inter Tv, ha parlato della gara con lo Shakhtar di questa sera

"Valore altissimo, partita importantissima dopo che non abbiamo portato a casa la prima partita. È importante fare un buon risultato. Shakhtar squadra che conosciamo bene visto che l'abbiamo incontrata l'anno scorso, anche l'allenatore nuovo lo conosciamo bene. Sarà una partita tosta, ma siamo pronti. Stiamo migliorando, stiamo lavorando tanto sulla fase offensiva, come creare occasioni e fare gol e vogliamo continuare. Sarà una partita diversa, lo scorso anno non siamo riusciti a segnare, penso che sarà importante fare gol. Stiamo segnando tanto e vogliamo farlo anche qui".