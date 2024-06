Stefan De Vrij dieci anni fa faceva parte della spedizione olandese ai mondiali in Brasile. In quell'occasione l'Olanda umiliò la favorita Spagna per 5-1 nella prima partita della Coppa del Mondo. "Già dieci anni, il tempo vola”, ricorda De Vrij intervistato da Trouw. “Sì, quella è stata la mia partita internazionale più bella. C'era tutto dentro. Era la prima volta che giocavo a quel livello. Ero ancora un giocatore del Feyenoord. All'improvviso ti trovi di fronte ai campioni del mondo e due volte campioni europei, con Iniesta, Xavi, ecc".

De Vrij giocò tutto in quel Mondiale, dove l'Olanda finì terza. Durante questi dieci anni ha conosciuto anche i lati duri del mondo del calcio, dove sono in gioco tanti soldi. All'inizio di aprile il tribunale di Amsterdam si è pronunciato su una lunga causa tra lui e l'agenzia SEG. De Vrij ha fatto valere le proprie ragioni anche in appello. Il risarcimento che la SEG dovrà pagargli è aumentato, superando i cinque milioni di euro. "Penso che sia stato più che altro una rivelazione. A causa dell'amicizia che esisteva in passato con molti dipendenti della SEG, ho perso di vista il lato commerciale. Allora non ho chiesto certe cose perché non volevo sembrare sospettoso. Questa è stata una lezione: devi sempre rimanere professionale. Ora ho un agente che discute tutto con me in modo molto chiaro e trasparente".