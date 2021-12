Inter, contro il Cagliari torna de Vrij: Inzaghi ritrova la difesa titolare

Il difensore olandese è nuovamente a disposizione del tecnico nerazzurro dopo l'infortunio del mese scorso

L'Inter ritrova Stefan de Vrij: il centrale olandese scenderà in campo questa sera contro il Cagliari per la prima volta dopo l'infortunio rimediato il mese scorso in Nazionale. Inzaghi, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe schierare nuovamente il terzetto difensivo titolare: "Doppio ritorno in difesa in casa Inter: De Vrij e Ranocchia. L'olandese, dopo la panchina di Madrid, sarà titolare con il Cagliari. L'italiano (ieri primo allenamento in gruppo), invece, rientra tra i convocati, ma si accomoderà a fianco di Inzaghi. Facile, dunque, che stasera si rivedrà la retroguardia titolare con Skriniar e Bastoni, tuttavia resta un piccolo margine di dubbio per quest'ultimo che potrebbe essere coinvolto nelle rotazioni della catena di sinistra, assieme a Perisic e Dimarco: due saranno in campo, il terzo, inizialmente, resterà a guardare".