De Vrij, difensore e ora anche musicista. Esordio con i Keemosabe

Il giocatore nerazzurro adora la musica e ama suonare il piano: il 9 luglio esce il singolo nato in collaborazione con la giovane band

Una nuova esperienza per de Vrij. Da difensore Campione d'Italia nell'Inter a giocatore in Nazionale all'Europeo e ora anche musicista. Perché l'olandese sa darsi anche alla musica: adoro suonare il piano e ha messo in pratica questa sua passione. È nata così la collaborazione con i Keemosabe. Si tratta di una giovane band (nata un po' sul Lago Maggiore e un po' a Londra) che insieme a lui firma un nuovo brano, in uscita il 9 luglio, dal titolo 'Hey Brother'.