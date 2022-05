De Vrij: “All’intervallo ci siamo detti di fare meglio, poi male. Ma ripresi alla grande”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria della Coppa Italia: "Tantissima soddisfazione per questa Coppa e per questa vittoria, sono contentissimo. Difficoltà? Già nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, ma siamo riusciti ad andare all'intervallo in vantaggio. Poi subito la rimonta, è stato un periodo difficile. Ma ci siamo ripresi, meno male che siamo riusciti a portarla a casa. All'intervallo nonostante il vantaggio ci siamo detti che dovevamo fare meglio e mettere più pressione. Purtroppo siamo usciti male dallo spogliatoio ma ci siamo ripresi alla grande".