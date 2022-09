Critiche a de Vrij, van Gaal replica a un giornalista: “Ecco perchè l’ho convocato”

Nonostante le recenti prestazioni deludenti con la maglia dell'Inter, Stefan de Vrij è stato regolarmente convocato dalla Nazionale olandese. Una decisione che ha fatto storcere il naso a molti, in particolare al giornalista del Telegraaf Valentijn Driessen, che in conferenza stampa ha chiesto spiegazioni al ct Louis van Gaal sulla scelta di confermare il nerazzurro e Davy Klaassen. La replica è stata tutt'altro che diplomatica: "Sono giocatori che hanno dato tutto per la Nazionale olandese. Vuoi trattarli come dei ragazzini, ma hanno già avuto un'intera carriera. Se non lo pensi, scrivilo sul tuo giornale. Ma non farmi questa domanda, perché non perderò quei giocatori. La pensi diversamente, peccato. Vai a formare un club con Jeroen Stekelenburg (altro cronista sportivo olandese, ndr)".