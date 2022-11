De Zerbi: “Il Napoli può vincere la Champions. Spalletti? Il più bravo in Italia”

«Ho un buon rapporto con Luciano. Secondo me è l’allenatore più bravo della Serie A perché è sempre coerente e chiaro con la sua idea di calcio, pur cambiando squadra e interpreti. Tutti i tecnici si tengono aggiornati e fanno visita agli amici: mi fece piacere quando venne a Sassuolo».

«Sì. Per i giocatori che ha e per il modo in cui gioca, sì».