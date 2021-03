De Zerbi: “Non pensiamo troppo alla partita con l’Inter. La stanchezza…”

Intervenuto ai microfoni di Sassuolo Channel, Roberto De Zerbi ha presentato la gara col Torino

Intervenuto ai microfoni di Sassuolo Channel, Roberto De Zerbi ha presentato la gara col Torino in programma domani. Il tecnico è concentrato sul match contro i granata, la gara con l'Inter è ancora lontana: "Qualcuno è uscito acciaccato e farà una parte di gara, Chiriches non lo voglio far giocare dall'inizio".